Новые антирекорды COVID: 1592 больных, 315 госпитализированных, Харьковщина – антилидер

В Украине за сутки 12 августа установлен новый антирекорд по заболеваемости коронварусной болезнью: COVID-19 подтвердили у 1592 человек, кроме того 22 больных умерли, 530 человек выздоровели.

Источник: данные СНБО

Детали: Харьковская область – рекордные 209 новых случаев, 1 летальный.

Львовская область – 166 новых случаев, 4 летальных.

Ивано-Франковская область – 138 новых случаев, 3 летальных.

Киев – 133 новых больных, 2 летальных случая.

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