Новые антирекорды COVID: 1592 больных, 315 госпитализированных, Харьковщина – антилидер
Четверг, 13 августа 2020, 09:00
В Украине за сутки 12 августа установлен новый антирекорд по заболеваемости коронварусной болезнью: COVID-19 подтвердили у 1592 человек, кроме того 22 больных умерли, 530 человек выздоровели.
Источник: данные СНБО
Детали: Харьковская область – рекордные 209 новых случаев, 1 летальный.
Львовская область – 166 новых случаев, 4 летальных.
Ивано-Франковская область – 138 новых случаев, 3 летальных.
Киев – 133 новых больных, 2 летальных случая.
Дополняется...