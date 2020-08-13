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Новые антирекорды COVID: 1592 больных, 315 госпитализированных, Харьковщина – антилидер

Четверг, 13 августа 2020, 09:00
Новые антирекорды COVID: 1592 больных, 315 госпитализированных, Харьковщина – антилидер

В Украине за сутки 12 августа установлен новый антирекорд по заболеваемости коронварусной болезнью: COVID-19 подтвердили у 1592 человек, кроме того 22 больных умерли, 530 человек выздоровели.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: Харьковская область – рекордные 209 новых случаев, 1 летальный.

Львовская область – 166 новых случаев, 4 летальных.

Ивано-Франковская область – 138 новых случаев, 3 летальных.

Киев – 133 новых больных, 2 летальных случая.

Черновицкая область – 130 новых случаев, без летальных.

Одесская область – 114 новых больных, 1 человек умер.

Ровенская область – 92 новых случая, без потерь.

Тернопольская область – 76 новых случаев, без потерь.

Киевская область – 70 новых случаев, 1 летальный.

Закарпатская область – 63 новых случая и аж 4 летальных.

Хмельницкая область – 55 новых случаев, без потерь.

Житомирская область – 51 новый случай, 1 летальный.

 

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Виннице сообщил, что за последние сутки были госпитализированы 315 человек с COVID-19 – и такого количества за сутки еще не было.

Из полутора тысяч выявленных новых больных 88 – дети, 92 – медработники.

Всего за время пандемии в Украине было обнаружено 86 140 больных COVID-19 (из них 5 983 – дети, 9 492 – медработники). Из них 1992 пациентов умерли, а 46 216 – выздоровели.

Сейчас борются с коронавирусом 37 932 жителя Украины.

За последние сутки было совершено 36 632 тестирования, из них 18984 методом ПЦР и 17 648 методом ИФА.

В мире с конца 2019 года было зафиксировано уже более 20,6 миллионов случаев заболевания болезнью COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS CoV 2.

Знать больше Пандемия COVID-19: Сколько человек заболели в Украине и мире

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияХарьковская область
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