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У Києві кількість випадків COVID-19 перевищила 10 тисяч

Четвер, 13 серпня 2020, 10:30
У Києві кількість випадків COVID-19 перевищила 10 тисяч
Фото Укрінформу

Станом на 13 серпня у Києві зафіксували 10 002 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, лише за минулу добу коронавірус підтвердили у 113 людей, двоє хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "У 133 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. Двоє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 149 киян".

 

Деталі: Серед нових хворих 73 жінки віком від 18 до 72 років, 53 чоловіки віком від 21 до 75 років, 5 дівчаток від 1 до 14 років і 2 хлопчики – 3 та 14 років. Захворіли, зокрема, і 6 медиків.
 
22 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (38), Солом’янському (19) та у Деснянському (16) районах.  

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Ірина Балачук, УП
Теми: Київкоронавірус
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