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В Киеве количество случаев COVID-19 превысило 10 тысяч

Четверг, 13 августа 2020, 10:30
В Киеве количество случаев COVID-19 превысило 10 тысяч
Фото Укринформа

По состоянию на 13 августа в Киеве зафиксировали 10 002 подтвержденных случая заболевания COVID-19, только за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 113 человек, двое больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "У 133 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 149 киевлян".

 

Детали: Среди новых больных 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, 53 мужчины в возрасте от 21 до 75 лет, 5 девочек от 1 до 14 лет и 2 мальчика – 3 и 14 лет. Заболели в том числе и 6 медиков.

22 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (38), Соломенском (19) и в Деснянском (16) районах.

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Темы: Киевкоронавирус
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