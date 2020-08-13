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Група киян намагались продати спецзасіб для прослуховування мобільних

Четвер, 13 серпня 2020, 11:07
Група киян намагались продати спецзасіб для прослуховування мобільних
Фото СБУ

Служба безпеки України затримала у Києві учасників кіберугруповання, які намагалися продати комплекс моніторингу мобільного зв’язку.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Кіберфахівці та слідчі СБУ викрили у Києві учасників організованої групи, які намагалися реалізувати потужний спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації за майже півмільйона євро". 

 

Деталі: До складу угруповання входило декілька мешканців столиці, у тому числі технічні спеціалісти і фахівці сфери IT. Вони нелегально розробили для продажу комплекс моніторингу мобільного зв’язку, який дозволяє знімати інформацію у всіх діапазонах мобільного зв’язку, зокрема, "прослуховувати" телефонні розмови і контролювати інтернет трафік.

Замовника товару вони підшукували через особисті зв’язки.

Оперативники СБУ затримали трьох зловмисників під час отримання від замовника всієї суми грошей.

Під час обшуків за місцем проживання і роботи фігурантів вилучили обладнання та інші докази протиправної діяльності.

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) ККУ.

Тривають слідчі дії.

Українська правда

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Теми: СБУмобільний зв'язок
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