Група киян намагались продати спецзасіб для прослуховування мобільних

Служба безпеки України затримала у Києві учасників кіберугруповання, які намагалися продати комплекс моніторингу мобільного зв’язку.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Кіберфахівці та слідчі СБУ викрили у Києві учасників організованої групи, які намагалися реалізувати потужний спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації за майже півмільйона євро".

Деталі: До складу угруповання входило декілька мешканців столиці, у тому числі технічні спеціалісти і фахівці сфери IT. Вони нелегально розробили для продажу комплекс моніторингу мобільного зв’язку, який дозволяє знімати інформацію у всіх діапазонах мобільного зв’язку, зокрема, "прослуховувати" телефонні розмови і контролювати інтернет трафік.

Замовника товару вони підшукували через особисті зв’язки.

Оперативники СБУ затримали трьох зловмисників під час отримання від замовника всієї суми грошей.

Під час обшуків за місцем проживання і роботи фігурантів вилучили обладнання та інші докази протиправної діяльності.

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) ККУ.

Тривають слідчі дії.