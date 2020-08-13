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Группа киевлян пытались продать спецсредство для прослушивания мобильных

Четверг, 13 августа 2020, 11:07
Фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве участников кибергруппировки, которые пытались продать комплекс мониторинга мобильной связи.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Киберспециалисты и следователи СБУ разоблачили в Киеве участников организованной группы, которые пытались реализовать мощное специальное техническое средство негласного получения информации за почти полмиллиона евро".

 

Детали: В состав группировки входило несколько жителей столицы, в том числе технические специалисты и специалисты сферы IT. Они нелегально разработали для продажи комплекс мониторинга мобильной связи, который позволяет снимать информацию во всех диапазонах мобильной связи, в частности, "прослушивать" телефонные разговоры и контролировать интернет трафик. 

Заказчика товара они подыскивали через личные связи.

Оперативники СБУ задержали трех злоумышленников во время получения от заказчика всей суммы денег.

Во время обысков по месту жительства и работы фигурантов изъяли оборудование и другие доказательства противоправной деятельности.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК.

Продолжаются следственные действия.

Украинская правда
Темы: СБУмобильная связь


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