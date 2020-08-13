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В аварії під Скадовськом загинув батько і двоє дітей

Четвер, 13 серпня 2020, 11:52

Дорослий і двоє малолітніх дітей загинули у результаті ДТП поблизу міста Скадовськ на Херсонщині.

Джерело: поліція Херсонської області

Дослівно: "У результаті зіткнення двох автомобілів загинув пасажир одного з транспортних засобів та двоє його малолітніх дітей". 

 

Деталі: За попередніми даними, 45-річна мешканка Херсона, керуючи автомобілем "Фольксваген Гольф" виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з вантажним мікроавтобусом "ДАФ".

У результаті аварії 49-річний чоловік водійки та двоє їх синів, віком 11 та 14 років, загинули.

На місці працюють слідчі обласного главку поліції. Встановлюються всі обставини пригоди.

Подію попередньо кваліфікували за ч.3 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб). Санкцією цієї статті передбачене позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Українська правда
Теми: ДТПжертвиХерсонська область


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