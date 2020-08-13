В аварии под Скадовском погиб отец и двое детей

Взрослый и двое малолетних детей погибли в результате ДТП вблизи города Скадовск в Херсонской области.

Источник: полиция Херсонской области

Дословно: "В результате столкновения двух автомобилей погиб пассажир одного из транспортных средств и двое его малолетних детей".

Детали: По предварительным данным, 45-летняя жительница Херсона, управляя автомобилем "Фольксваген Гольф" выехал на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым микроавтобусом "ДАФ"".

В результате аварии 49-летний муж женщины-водителя и двое их сыновей, 11 и 14 лет, погибли.

На месте работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Событие предварительно квалифицировали по ч.3 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.