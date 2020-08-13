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Угорщина підписала зі США найбільшу в історії угоду щодо купівлі озброєння

Четвер, 13 серпня 2020, 12:21

Угорщина підписала в середу декларацію про наміри закупити у США ракети приблизно на 1 мільярд доларів.

Угоду підписали міністр оборони Угорщини Тібор Бенко і посол США в Угорщині Девід Корнстайн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Посольство США назвало цю угоду "найбільшою в історії оборонною закупівлею Угорщини у Сполучених Штатів".

За даними міністерства оборони Угорщини, вона включає в себе ракети класу "повітря-повітря" і "земля-повітря".

Розкриваючи плани свого уряду щодо забезпечення зброєю американського виробництва, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив минулого року, що " будівництво сучасної угорської армії відбувається зараз".

Уряд Орбана збільшив щорічні витрати на оборону приблизно з 2015 року після глибоких скорочень у роки, що послідували за фінансовою кризою 2008 року. У 2014 році члени НАТО домовилися поступово збільшити витрати на національну оборону до 2% ВВП до 2024 року.

Згідно з бюджетним планом Угорщини на 2021 рік, витрати на оборону, за прогнозами, досягнуть 778 мільярдів форинтів (2,25 мільярда доларів) в наступному році, або близько 1,66% ВВП.

Теми: СШАУгорщиназброя
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