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Венгрия подписала с США крупнейшую в истории сделку по покупке вооружения

Четверг, 13 августа 2020, 12:21

Венгрия подписала в среду декларацию о намерениях закупить в США ракеты примерно на 1 млрд долларов.

Соглашение подписали министр обороны Венгрии Тибор Бенко и посол США в Венгрии Дэвид Корнстайн, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Посольство США назвало это соглашение "крупнейшей в истории оборонной закупкой Венгрии у США".

По данным Министерства обороны Венгрии, она включает в себя ракеты класса "воздух-воздух" и "земля-воздух".

Раскрывая планы своего правительства по обеспечению оружием американского производства, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в прошлом году, что "строительство современной венгерской армии происходит сейчас".

Правительство Орбана увеличил ежегодные расходы на оборону примерно с 2015 года после глубоких сокращений в годы, последовавшие за финансовым кризисом 2008 года. В 2014 году НАТО договорились постепенно увеличить расходы на национальную оборону до 2% ВВП к 2024 году.

Согласно бюджетному плану Венгрии на 2021, расходы на оборону, по прогнозам, достигнут 778 000 000 000 форинтов (2,25 миллиарда долларов) в следующем году, или около 1,66% ВВП.

Темы: СШАВенгрияоружие
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