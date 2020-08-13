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В Україні збережеться суха і прохолодна погода

Четвер, 13 серпня 2020, 12:48
В Україні збережеться суха і прохолодна погода
Фото ukrgmc.official

У найближчі дні в більшості областей України збережеться суха і прохолодна погода, за винятком півдня і Закарпаття.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 14 серпня в Україні без опадів, лише в східних областях удень місцями можливий невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі 7-12°, на узбережжі морів і в Закарпатті 13-18°; вдень 19-24°, в південній частині та на Закарпатті 25-29°. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

У Києві 14 серпня без опадів, вночі 10-12°, вдень 21-23°,вітер північний, 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, найвища температура в Києві вдень 14 серпня була у 2010 році й становила 37,1°, найнижча вночі – 8,1° у 1923 році.

15 серпня в Україні без опадів, тільки в Карпатах удень можливий короткочасний дощ. Вночі 8-13°, на Закарпатті та узбережжі морів до 18°; вдень 19-24°, на заході та півдні країни 23-28°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві 15 серпня також без опадів, вночі 11-13°, вдень 21-23°, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Теми: погода
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