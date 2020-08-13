В Украине сохранится сухая и прохладная погода

В ближайшие дни в большинстве областей Украины сохранится сухая и прохладная погода, за исключением юга и Закарпатья.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 14 августа в Украине без осадков, лишь в восточных областях днем ​​местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью 7-12°, на побережье морей и на Закарпатье 13-18°; днем 19-24°, в южной части и на Закарпатье 25-29°. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

В Киеве 14 августа без осадков, ночью 10-12°, днем ​​21-23°, ветер северный, 5-10 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, самая высокая температура в Киеве днем ​​14 августа была в 2010 году и составила 37,1°, самая низкая ночью – 8,1° в 1923 году.

15 августа в Украине без осадков, только в Карпатах днем ​​возможен кратковременный дождь. Ночью 8-13°, на Закарпатье и побережье морей до 18°; днем 19-24°, на западе и юге страны 23-28°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве 15 августа также без осадков, ночью 11-13°, днем ​​21-23°, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.