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Вибори мера Києва: Притула і Верещук навіть не у трійці лідерів – опитування

Четвер, 13 серпня 2020, 14:10

Якби найближчим часом проходили вибори Київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них отримав би чинний мер Віталій Кличко, далі йдуть Андрій Пальчевський і Олександр Попов. 

Джерело: результати опитування соціологічної служби центру Разумкова з 24 липня по 2 серпня

Дослівно: "За Кличка готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 41% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме. На другому-третьому місцях за рівнем електоральної підтримки — Андрій Пальчевський (відповідно 8% і 9%) і Олександр Попов (відповідно 7% і 8%).

Далі йдуть Ірина Верещук (відповідно 5,5% і 6%), Сергій Притула (відповідно 5% і 5,5%)".

Деталі: Дослідження проведила соціологічна служба Центру Разумкова з 24 липня по 2 серпня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

 
 

Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка не перевищує 2,3%.

Українська правда
Теми: вибориКиївмісцева владасоціологіяопитування


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