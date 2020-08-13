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Выборы мэра Киева: Притула и Верещук даже не в тройке лидеров – опрос

Четверг, 13 августа 2020, 14:10

Если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко, далее следуют Андрей Пальчевский и Александр Попов.

Источник: результаты опроса социологической службы Центра Разумкова с 24 июля по 2 августа

Дословно: "За Кличко готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать. На втором-третьем местах по уровню электоральной поддержки - Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9 %) и Александр Попов (соответственно 7% и 8%).

Далее следуют Ирина Верещук (соответственно 5,5% и 6%), Сергей Притула (соответственно 5% и 5,5%)".

Детали: Исследование проводила социологическая служба Центра Разумкова с 24 июля по 2 августа 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

 
 

Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

Украинская правда
Темы: виборыКиевместная властьсоциологияопрос


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