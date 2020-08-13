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На виборах до Київради найбільше набирають партія Кличка і "Слуга народу"

Четвер, 13 серпня 2020, 14:20
Фото 112.ua

Якби вибори до Київради проходили найближчим часом, то найбільшу підтримку виборців на них отримала б партія "УДАР Віталія Кличка" – 20% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 24 липня по 2 серпня

Дослівно: "За партію "Слуга народу" готові проголосувати 15%, за партію "Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%, за партію "Європейська солідарність" – 11%, за партію "Перемога Пальчевського" – 7%,  за ВО "Батьківщина" – 5,5%, за партію "Сила і честь" – 5,5%".  

 

Деталі: Партію "Голос" готові підтримати 4% виборців, "Партію Шарія" – 3,5%, ВО "Свобода" – 3%, Партію "Єдність" – 3%, Громадський рух "Рідна країна" – 2%, партію "Свої" – 1,5%, Партію "Національний корпус" – 1%.

За кожну з інших політичних сил, що були представлені в опитувальнику готові віддати голоси менше 1% респондентів.  

Дослідження тривало з 24 липня по 2 серпня у Києві. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів було опитано 2019 респондентів у віці від 18 років.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Українська правда
Теми: соціологіявибориКиївВіталій КличкоСлуга народу


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