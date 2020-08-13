Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На виборах до Київради найбільше набирають партія Кличка і "Слуга народу"

Четвер, 13 серпня 2020, 14:20
На виборах до Київради найбільше набирають партія Кличка і Слуга народу
Фото 112.ua

Якби вибори до Київради проходили найближчим часом, то найбільшу підтримку виборців на них отримала б партія "УДАР Віталія Кличка" – 20% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 24 липня по 2 серпня

Дослівно: "За партію "Слуга народу" готові проголосувати 15%, за партію "Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%, за партію "Європейська солідарність" – 11%, за партію "Перемога Пальчевського" – 7%,  за ВО "Батьківщина" – 5,5%, за партію "Сила і честь" – 5,5%".  

 

Деталі: Партію "Голос" готові підтримати 4% виборців, "Партію Шарія" – 3,5%, ВО "Свобода" – 3%, Партію "Єдність" – 3%, Громадський рух "Рідна країна" – 2%, партію "Свої" – 1,5%, Партію "Національний корпус" – 1%.

За кожну з інших політичних сил, що були представлені в опитувальнику готові віддати голоси менше 1% респондентів.  

Дослідження тривало з 24 липня по 2 серпня у Києві. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів було опитано 2019 респондентів у віці від 18 років.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Українська правда
Теми: соціологіявибориКиївВіталій КличкоСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
соціологія
Українці за кордоном бачать війну більш тривалою, ніж українці вдома – "Рейтинг"
56% українців очікують від саміту НАТО гарантій вступу України
89% українців хочуть в НАТО
Останні новини
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
Усі новини...
Реклама: