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На выборах в Киевсовет больше всего набирают партия Кличко и "Слуга народа"

Четверг, 13 августа 2020, 14:20
На выборах в Киевсовет больше всего набирают партия Кличко и Слуга народа
Фото 112.ua

Если бы выборы в Киевсовет проходили в ближайшее время, то наибольшую поддержку избирателей на них получила бы партия "УДАР Виталия Кличко" – 20% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого голосовать.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 24 июля по 2 августа

Дословно: "За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 15%, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,5%, за партию "Европейская солидарность" – 11%, за партию "Победа Пальчевского" – 7%, за ВО "Батькивщина" – 5,5%, за партию "Сила и честь" – 5,5%".  

 

Детали: Партию "Голос" готовы поддержать 4% избирателей, "Партию Шария" – 3,5%, ВО "Свобода" – 3%, Партию "Единство" – 3%, Общественное движение "Родная страна" – 2%, партию "Свои" – 1,5%, Партию "Национальный корпус" – 1%.

За каждую из других политических сил, представленных в опроснике, готовы отдать голоса менее 1% респондентов.

Исследование проходило с 24 июля по 2 августа в Киеве. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Украинская правда
Темы: социологиявиборыКиевВиталий КличкоСлуга народа
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