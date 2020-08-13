Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Свіжі рейтинги: у Зеленського вдвічі більший за Порошенка

Четвер, 13 серпня 2020, 15:59
Свіжі рейтинги: у Зеленського вдвічі більший за Порошенка

Президентський рейтинг діючого президента Володимира Зеленського більше ніж у два рази перевищує показники колишнього лідера Петра Порошенка.

Джерело: результати опитування соціологічних служб SOCIS і "Центр Разумкова"

Деталі: 44% опитуваних відповіли, що проголосували б за Зеленського, якби зараз знову проходив другий тур виборів за участі його і Порошенка. 20% готові віддати свої голоси за колишнього президента.

 

А так виглядає розподілення голосів серед тих, хто остаточно визначився:

 

Якби зараз проходив перший тур виборів, 26% українців проголосували б за Зеленського і 14% - за Порошенка. Далі йдуть Юрій Бойко, Юлія Тимошенко та інші.

 

Серед тих, хто остаточно визначився – 33% за Зеленського і 18% за Порошенка.

 

Дослідження проводилось 21 - 28 липня методом інтерв'ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів, без мешканців окупованих Криму та Донбасу. Загалом було опитано 4000 людей.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПорошенкорейтингопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Зеленський
Об'єкт №1, або Вся влада – в бункері Зеленського. 24.02: Реконструкція
Байден запланував зустрічі із Зеленським та Ердоганом у Вільнюсі – ЗМІ
Формулювання рішення саміту НАТО щодо України ще узгоджується – Зеленський
Останні новини
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
Усі новини...
Реклама: