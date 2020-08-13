Свіжі рейтинги: у Зеленського вдвічі більший за Порошенка

Президентський рейтинг діючого президента Володимира Зеленського більше ніж у два рази перевищує показники колишнього лідера Петра Порошенка.

Джерело: результати опитування соціологічних служб SOCIS і "Центр Разумкова"

Деталі: 44% опитуваних відповіли, що проголосували б за Зеленського, якби зараз знову проходив другий тур виборів за участі його і Порошенка. 20% готові віддати свої голоси за колишнього президента.

А так виглядає розподілення голосів серед тих, хто остаточно визначився:

Якби зараз проходив перший тур виборів, 26% українців проголосували б за Зеленського і 14% - за Порошенка. Далі йдуть Юрій Бойко, Юлія Тимошенко та інші.

Серед тих, хто остаточно визначився – 33% за Зеленського і 18% за Порошенка.

Дослідження проводилось 21 - 28 липня методом інтерв'ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів, без мешканців окупованих Криму та Донбасу. Загалом було опитано 4000 людей.