Свежие рейтинги: у Зеленского в два раза больше, чем у Порошенко
Президентский рейтинг действующего президента Владимира Зеленского более чем в два раза превышает показатели бывшего лидера Петра Порошенко.
Источник: результаты опроса социологических служб SOCIS и "Центр Разумкова"
Детали: 44% опрашиваемых ответили, что проголосовали бы за Зеленского, если бы сейчас снова проходил второй тур выборов пори участии его и Порошенко. 20% готовы отдать свои голоса за бывшего президента.
А так выглядит распределение голосов среди тех, кто окончательно определился:
Если бы сейчас проходил первый тур выборов, 26% украинцев проголосовали бы за Зеленского и 14% - за Порошенко. Далее идут Юрий Бойко, Юлия Тимошенко и другие.
Среди тех, кто окончательно определился – 33% за Зеленского и 18% за Порошенко.
Исследование проводилось 21-28 июля методом интервью "face-to-face" по месту постоянного проживания респондентов, без жителей оккупированных Крыма и Донбасса. Всего было опрошено 4000 человек.