Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Свежие рейтинги: у Зеленского в два раза больше, чем у Порошенко

Четверг, 13 августа 2020, 15:59
Свежие рейтинги: у Зеленского в два раза больше, чем у Порошенко

Президентский рейтинг действующего президента Владимира Зеленского более чем в два раза превышает показатели бывшего лидера Петра Порошенко.

Источник: результаты опроса социологических служб SOCIS и "Центр Разумкова"

Детали: 44% опрашиваемых ответили, что проголосовали бы за Зеленского, если бы сейчас снова проходил второй тур выборов пори участии его и Порошенко. 20% готовы отдать свои голоса за бывшего президента.

 

А так выглядит распределение голосов среди тех, кто окончательно определился:

 

Если бы сейчас проходил первый тур выборов, 26% украинцев проголосовали бы за Зеленского и 14% - за Порошенко. Далее идут Юрий Бойко, Юлия Тимошенко и другие.

 

Среди тех, кто окончательно определился – 33% за Зеленского и 18% за Порошенко.

 

Исследование проводилось 21-28 июля методом интервью "face-to-face" по месту постоянного проживания респондентов, без жителей оккупированных Крыма и Донбасса. Всего было опрошено 4000 человек.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПорошенкорейтингопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Зеленский
Зеленский на камеру поспорил с пророссийским президентом Болгарии о войне на камеру
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Не удивляйтесь, если Кадыров пройдет маршем прямо в Кремль – Зеленский  
Последние новости
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
Все новости...
Реклама: