Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Свежие рейтинги: у Зеленского в два раза больше, чем у Порошенко

Четверг, 13 августа 2020, 15:59

Президентский рейтинг действующего президента Владимира Зеленского более чем в два раза превышает показатели бывшего лидера Петра Порошенко.

Источник: результаты опроса социологических служб SOCIS и "Центр Разумкова"

Детали: 44% опрашиваемых ответили, что проголосовали бы за Зеленского, если бы сейчас снова проходил второй тур выборов пори участии его и Порошенко. 20% готовы отдать свои голоса за бывшего президента.

 

А так выглядит распределение голосов среди тех, кто окончательно определился:

 

Если бы сейчас проходил первый тур выборов, 26% украинцев проголосовали бы за Зеленского и 14% - за Порошенко. Далее идут Юрий Бойко, Юлия Тимошенко и другие.

 

Среди тех, кто окончательно определился – 33% за Зеленского и 18% за Порошенко.

 

Исследование проводилось 21-28 июля методом интервью "face-to-face" по месту постоянного проживания респондентов, без жителей оккупированных Крыма и Донбасса. Всего было опрошено 4000 человек.

Евгений Кизилов, УП
Темы: ЗеленскийПорошенкорейтингопрос


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаСвежие рейтинги: у Зеленского в два раза больше, чем у Порошенко

таблицаВыборы мэра Киева: Притула и Верещук даже не в тройке лидеров – опрос

На Донбассе погиб военный ООС

фото, обновленоНа протест вышли работники БелАЗа

11 областей и Киев не подпадают под ослабление карантина

В Киеве количество случаев COVID-19 превысило 10 тысяч

Все новости...
Зеленский
Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь
Украина передала ОБСЕ обновленный список по обмену удерживаемыми – Зеленский
Кравчук проведет свою первую встречу в ТКГ 18 августа
Последние новости
16:42
Чешский концерн планирует инвестировать в "Южмаш" минимум 50 миллионов евро
16:33
Маск спросил у белорусов, чем им помочь
16:14
Испанская Галисия ограничила курение на улице, чтобы сдержать распространение коронавируса
16:14
Более 80% украинцев утверждают, что не имеют знакомых с COVID-19 – опрос
16:00
Шмыгаль рассказал о первых результатах проверок хранения селитры
15:59
инфографикаСвежие рейтинги: у Зеленского в два раза больше, чем у Порошенко
15:56
инфографика Новая социология: в Раду проходит 5 партий
15:46
Белорусские силовики увольняются в знак протеста – не без проблем
15:37
Вступление Украины в ЕС поддерживают почти 58% украинцев, в НАТО - 48%
15:21
Кабмин планирует на следующей неделе рассмотреть кандидатуру на главу УЗ
Все новости...