Іспанська Галісія обмежила паління надворі, щоб стримати поширення коронавірусу
Іспанська Галісія запровадила нові обмеження щодо паління у громадських місцях, щоб стримати поширення коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Влада автономного регіону Галісія заборонила паління на вулиці та у громадських місцях, таких як тераси, якщо при цьому дистанція з іншими людьми менша 2 метрів.
Нові вимоги почали діяти сьогодні.
Ще 8 регіонів, включно з Мадридом, розглядають впровадження такого правила.
Нагадаємо, Галісія стала першим регіоном Іспанії, який знову точково посилив карантин і обмежив пересування громадян у зв’язку зі зростанням кількості заражень.
Останнім часом ситуація в Іспанії погіршується. Після в середньому 300-400 нових хворих за добу протягом червня і половини липня, почалося стрімке зростання.
Вже більше двох тижнів в країні щодня реєструють по кілька тисяч нових заражень.