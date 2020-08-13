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Іспанська Галісія обмежила паління надворі, щоб стримати поширення коронавірусу

Четвер, 13 серпня 2020, 16:14

Іспанська Галісія запровадила нові обмеження щодо паління у громадських місцях, щоб стримати поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Влада автономного регіону Галісія заборонила паління на вулиці та у громадських місцях, таких як тераси, якщо при цьому дистанція з іншими людьми менша 2 метрів.

Нові вимоги почали діяти сьогодні.

Ще 8 регіонів, включно з Мадридом, розглядають впровадження такого правила.

Нагадаємо, Галісія стала першим регіоном Іспанії, який знову точково посилив карантин і обмежив пересування громадян у зв’язку зі зростанням кількості заражень.

Останнім часом ситуація в Іспанії погіршується. Після в середньому 300-400 нових хворих за добу протягом червня і половини липня, почалося стрімке зростання. 

Вже більше двох тижнів в країні щодня реєструють по кілька тисяч нових заражень.

Теми: Іспаніякарантин


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