Испанская Галисия ограничила курение на улице, чтобы сдержать распространение коронавируса
Испанская Галисия ввела новые ограничения относительно курения в общественных местах, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Власти автономного региона Галисия запретили курение на улице и в общественных местах, таких как террасы, если при этом дистанция с другими людьми менее 2 метров.
Новые требования начали действовать сегодня.
Еще 8 регионов, включая Мадридом, рассматривают внедрение такого правила.
Напомним, Галисия стала первым регионом Испании, где вновь точечно усилили карантин и ограничили передвижение граждан в связи с ростом количества заражений.
В последнее время ситуация в Испании ухудшается. После в среднем 300-400 новых больных в сутки в июне и первой половине июля начался стремительный рост.
Уже более двух недель в стране ежедневно регистрируют по несколько тысяч новых заражений.