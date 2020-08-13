Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Польщі гелікоптер впав у річку, постраждали дві людини

Четвер, 13 серпня 2020, 17:12

У Польщі приватний гелікоптер впав у річку, двоє його пасажирів вижили, але мають серйозні травми.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався сьогодні біля міста Чоснув неподалік від Варшави. Гелікоптер злетів з аеропорту Модлін і невдовзі після цього впав у Віслу. Рятувальна операція почалася близько 14-00.

На борту були двоє людей, чоловік та жінка віком 25-30 років. Їх витягнув з води річковий патруль.

Жінка отримала серйозні травми із загрозою для життя, її забрали до лікарні гелікоптером медичної служби. 

Чоловік теж серйозно травмований, але загрози для життя немає; його госпіталізували швидкою.

На місці події перебувають служби надзвичайних ситуацій, зокрема, вживають дій, щоб не сталося витіку пального у річку. Причини аварії поки невідомі.

Перед цим ще один інцидент з гелікоптером у Польщі стався на початку липня у Нижній Сілезії. Тоді загинули двоє людей

Теми: Польщанадзвичайна подія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаСвіжі рейтинги: у Зеленського вдвічі більший за Порошенка

таблицяВибори мера Києва: Притула і Верещук навіть не у трійці лідерів – опитування

На Донбасі загинув військовий ООС

фото, оновленоНа протест вийшли працівники БелАЗу

11 областей і Київ не підпадають під послаблення карантину

У Києві кількість випадків COVID-19 перевищила 10 тисяч

Усі новини...
Польща
У Польщі втретє - більше 800 нових хворих на коронавірус
На протестах у Білорусі затримали трьох громадян Польщі
Голова МЗС Польщі: Якщо ситуація у Білорусі погіршиться, санкцій не уникнути
Останні новини
17:39
Білоруські облігації обвалилися на тлі протестів та загрози санкцій
17:29
документОблрада Тернопільщини заборонила гральний бізнес у своєму регіоні
17:12
У Польщі гелікоптер впав у річку, постраждали дві людини
16:42
Чеський концерн планує інвестувати у "Південмаш" мінімум 50 мільйонів євро
16:33
Маск запитав у білорусів, чим їм допомогти
16:14
Іспанська Галісія обмежила паління надворі, щоб стримати поширення коронавірусу
16:14
Понад 80% українців стверджують, що не мають знайомих з COVID-19 – опитування
16:00
Шмигаль розповів про перші результати перевірок зберігання селітри
15:59
інфографікаСвіжі рейтинги: у Зеленського вдвічі більший за Порошенка
15:56
інфографіка Нова соціологія: до Ради проходить 5 партій
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!