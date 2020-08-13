В Польше вертолет упал в реку, пострадали двое людей
В Польше частный вертолет упал в реку, двое его пассажиров выжили, но получили серьезные травмы.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.
Инцидент произошел сегодня около города Чоснув недалеко от Варшавы. Вертолет вылетел из аэропорта Модлин и вскоре после этого упал в Вислу. Спасательная операция началась около 14:00.
На борту были два человека, мужчина и женщина в возрасте 25-30 лет. Их вытащил из воды речной патруль.
Женщина получила серьезные травмы с угрозой для жизни, ее забрали в больницу вертолетом медицинской службы.
Мужчина тоже серьезно травмирован, но угрозы для жизни нет; его госпитализировали на скорой.
На месте происшествия находятся службы чрезвычайных ситуаций, в частности, предпринимают действия, чтобы не допустить утечки горючего в реку. Причины аварии пока неизвестны.
Перед этим еще один инцидент с вертолетом в Польше произошел в начале июля в Нижней Силезии. Тогда погибли два человека.