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В Польше вертолет упал в реку, пострадали двое людей

Четверг, 13 августа 2020, 17:12

В Польше частный вертолет упал в реку, двое его пассажиров выжили, но получили серьезные травмы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Инцидент произошел сегодня около города Чоснув недалеко от Варшавы. Вертолет вылетел из аэропорта Модлин и вскоре после этого упал в Вислу. Спасательная операция началась около 14:00.

На борту были два человека, мужчина и женщина в возрасте 25-30 лет. Их вытащил из воды речной патруль.

Женщина получила серьезные травмы с угрозой для жизни, ее забрали в больницу вертолетом медицинской службы.

Мужчина тоже серьезно травмирован, но угрозы для жизни нет; его госпитализировали на скорой.

На месте происшествия находятся службы чрезвычайных ситуаций, в частности, предпринимают действия, чтобы не допустить утечки горючего в реку. Причины аварии пока неизвестны.

Перед этим еще один инцидент с вертолетом в Польше произошел в начале июля в Нижней Силезии. Тогда погибли два человека.

Темы: Польшачрезвычайное происшествие


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