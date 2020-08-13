Берлін обіцяє посилити тиск ЄС на владу Білорусі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у четвер заявив, що слід посилити тиск на Білорусь після неоднозначних виборів у країні і придушення мирних протестів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Із заявою Маас виступив у Берліні разом зі своєю норвезькою колегою Іне Еріксен Сорейде. Наступного дня, у п’ятницю, міністри закордонних справ ЄС зберуться на позачергову зустріч у Брюсселі в зв’язку з ситуацією в Білорусі.

За словами Мааса, на зустрічі буде активно обговорюватися можливість введення нових санкцій щодо Білорусі. Зрозуміло, що такі дії правоохоронців в країні "неприйнятні в Європі XXI століття", додав він.

Головний дипломат Німеччини, чия країна нині головує в ЄС, зазначив, що Євросоюз повинен "посилити тиск на правителів" в Мінську. Він також закликав уряд країни дотримуватися норм міжнародного права.

Сорейде додала, що насильство, яке спостерігається в Білорусі, було надмірним, і закликала держави-члени вжити спільних заходів.

Європейський Союз зараз готує санкції у зв’язку з подіями в Білорусі й, швидше за все, запровадить їх в кінці серпня, заявляють джерела в ЄС.

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