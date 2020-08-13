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Берлин обещает усилить давление ЕС на власти Беларуси

Четверг, 13 августа 2020, 19:06
Берлин обещает усилить давление ЕС на власти Беларуси
Фото: Радио Свобода

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в четверг заявил, что следует усилить давление на Беларусь после неоднозначных выборов в стране и подавления мирных протестов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

С заявлением Маас выступил в Берлине вместе со своей норвежской коллегой Ине Эриксен Сорейде. На следующий день, в пятницу, министры иностранных дел ЕС соберутся на внеочередную встречу в Брюсселе в связи с ситуацией в Беларуси.

По словам Мааса, на встрече будет активно обсуждаться возможность введения новых санкций в отношении Беларуси. Понятно, что такие действия правоохранителей в стране "неприемлемы в Европе XXI века", добавил он.

Главный дипломат Германии, чья страна сейчас председательствует в ЕС, отметил, что Евросоюз должен "усилить давление на правителей" в Минске. Он также призвал правительство страны соблюдать нормы международного права.

Сорейде добавила, что насилие, которое наблюдается в Беларуси, было чрезмерным, и призвала государства-члены принять совместные меры.

Европейский Союз сейчас готовит санкции в связи с событиями в Беларуси и, скорее всего, введет их в конце августа, заявляют источники в ЕС.

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Темы: БеларусьГерманияЕСмитинги
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