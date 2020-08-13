Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Троє туристів з Іспанії загинули під час екстремального відпочинку у швейцарських Альпах

Четвер, 13 серпня 2020, 19:53

Троє іспанських туристів загинули, один вважається зниклим після несподіваної повені під час каньйонінгу в швейцарських Альпах. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Поліція в східному кантоні Санкт-Галлен повідомила, що була проінформована про зникнення чоловіків пізно ввечері в середу. Про це правоохоронцям розповіли двоє іспанських жінок, які були частиною туристичної групи, але вирішили не входити в ущелину Парлітобел.

На пошуки зниклих чоловіків було мобілізовано близько 100 гірських рятувальників, військових, поліцію і працівників сусідньої  електростанції. Тіла чоловіків були знайдені неподалік від прилеглого озера. 

Вважається, що людей винесло камінням і потоком води, в результаті чого вони загинули. 

Група з північного регіону Іспанії Наварри подорожувала без гіда, але вже мала досвід каньйонінгу. Це екстремальний вид спорту, який включає стрибки, спуск до гірських річок і сплав вниз по течії в захисному спорядженні.

Згідно з останньою інформацією, четверо чоловіків попрощалися з двома жінками  о 16:00 біля входу в ущелину. Незабаром після 18:00 прямо над ущелиною почався шторм і виникла несподівана повінь. Вода затопила ущелину, популярне місце для каньйонінгу приблизно за 85 кілометрів від Цюриха.

Рятувальникам довелося перервати пошуки вночі через погану погоду, але в четвер вранці вони відновили пошуки четвертого зниклого. 

За минулі роки в Альпах відбулося безліч нещасних випадків зі смертельними наслідками.

Теми: Іспаніятуризм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаСвіжі рейтинги: у Зеленського вдвічі більший за Порошенка

таблицяВибори мера Києва: Притула і Верещук навіть не у трійці лідерів – опитування

На Донбасі загинув військовий ООС

фото, оновленоНа протест вийшли працівники БелАЗу

11 областей і Київ не підпадають під послаблення карантину

У Києві кількість випадків COVID-19 перевищила 10 тисяч

Усі новини...
Іспанія
Іспанська Галісія обмежила паління надворі, щоб стримати поширення коронавірусу
Поліція Тенеріфе закрила вечірку, організовану для поширення коронавірусу
Стало відомо, куди виїхав колишній король Іспанії після корупційного скандалу
Останні новини
20:57
Новини економіки: курс гривні, "Південмаш", "Укрзалізниця"
20:44
КНУ у вересні може позбавити Лукашенка докторського ступеня вишу
20:23
Шведи купили українського розробника ігор за 36 мільйонів доларів
20:12
Вибух у висотці в Києві: Зеленський заявив, що усі сім’ї отримали нове житло
19:53
Троє туристів з Іспанії загинули під час екстремального відпочинку у швейцарських Альпах
19:37
"Енергоатом" розкритикував зміни у механізм ПСО на ринку електроенергії
19:25
Влада Білорусі вперше назвала імена заарештованих на протестах
19:06
Берлін обіцяє посилити тиск ЄС на владу Білорусі
19:05
Голова Мінфіну: Не бачу передумов для курсу 30 гривень за долар
19:01
Президенти країн Балтії та Польщі висунули вимоги Лукашенку
Усі новини...