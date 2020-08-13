Троє туристів з Іспанії загинули під час екстремального відпочинку у швейцарських Альпах

Троє іспанських туристів загинули, один вважається зниклим після несподіваної повені під час каньйонінгу в швейцарських Альпах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Поліція в східному кантоні Санкт-Галлен повідомила, що була проінформована про зникнення чоловіків пізно ввечері в середу. Про це правоохоронцям розповіли двоє іспанських жінок, які були частиною туристичної групи, але вирішили не входити в ущелину Парлітобел.

На пошуки зниклих чоловіків було мобілізовано близько 100 гірських рятувальників, військових, поліцію і працівників сусідньої електростанції. Тіла чоловіків були знайдені неподалік від прилеглого озера.

Вважається, що людей винесло камінням і потоком води, в результаті чого вони загинули.

Група з північного регіону Іспанії Наварри подорожувала без гіда, але вже мала досвід каньйонінгу. Це екстремальний вид спорту, який включає стрибки, спуск до гірських річок і сплав вниз по течії в захисному спорядженні.

Згідно з останньою інформацією, четверо чоловіків попрощалися з двома жінками о 16:00 біля входу в ущелину. Незабаром після 18:00 прямо над ущелиною почався шторм і виникла несподівана повінь. Вода затопила ущелину, популярне місце для каньйонінгу приблизно за 85 кілометрів від Цюриха.

Рятувальникам довелося перервати пошуки вночі через погану погоду, але в четвер вранці вони відновили пошуки четвертого зниклого.

За минулі роки в Альпах відбулося безліч нещасних випадків зі смертельними наслідками.