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Трое испанских туристов погибли во время экстремального отдыха в швейцарских Альпах

Четверг, 13 августа 2020, 19:53

Трое испанских туристов погибли, один считается пропавшим после неожиданного наводнения во время каньонинга в швейцарских Альпах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Полиция в восточном кантоне Санкт-Галлен сообщила, что была проинформирована об исчезновении мужчин поздно вечером в среду. Об этом правоохранителям рассказали двое испанских женщин, которые были частью туристической группы, но решили не входить в ущелье Парлитобел.

На поиски пропавших мужчин было мобилизовано около 100 горных спасателей, военных, полицию и работников соседней электростанции. Тела мужчин были найдены неподалеку от прилегающего озера.

Считается, что их вынесло камнями и потоком воды, в результате чего они погибли.

Группа из северного региона Испании Наварры путешествовала без гида, но уже имела опыт каньонинга. Это экстремальный вид спорта, включающий прыжки, спуск к горным рекам и сплав вниз по течению в защитном снаряжении.

Согласно последней информации, четверо мужчин попрощались с двумя женщинами в 16:00 у входа в ущелье. Вскоре после 18:00 прямо над ущельем начался шторм и возникло неожиданное наводнение. Вода затопила ущелье, популярное место для каньонинга примерно в 85 километрах от Цюриха.

Спасателям пришлось прервать поиски ночью из-за плохой погоды, но в четверг утром они возобновили поиски четвертого пропавшего.

За прошедшие годы в Альпах произошло множество несчастных случаев со смертельным исходом.

Темы: Испаниятуризм
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