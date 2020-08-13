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Глава МЗС Німеччини приїде в Україну на День Незалежності

Четвер, 13 серпня 2020, 21:20

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас прийняв запрошення відвідати Україна 24 серпня. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіли у пресслужбі МЗС України за підсумками телефонної розмови міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з німецьким колегою. 

"Глава МЗС України подякував німецькому колезі за прийняте запрошення відвідати Україну у важливий день для нашої держави - День Незалежності", - розповіли у міністерстві. 

Відзначається, що міністри обговорили ситуацію в Білорусі. Кулеба поінформував Мааса про затримання білоруською владою двох українських правозахисників громадської організації "Восток SOS" Євгена Васильєва та Костянтина Реуцького. Міністри домовилися підтримувати зв’язок щодо цієї ситуації.

Дипломати обговорили ситуацію на Донбасі. Міністри погодилися, що стале припинення вогню в зоні ООС здатне створити передумови для подальшого мирного врегулювання.  

Сторони обговорили перспективи контактів на рівні міністрів Нормандської четвірки та погодилися, що така зустріч чотирьох міністрів вкрай необхідна в найближчі місяці. 

Кулеба також подякував Маасу за готовність уряду Німеччини надати Україні 18 апаратів штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, Маас та Кулеба востаннє зустрічалися на початку червня у Берліні. 



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