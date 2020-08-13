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Глава МИД Германии приедет в Украину на День Независимости

Четверг, 13 августа 2020, 21:20

Глава МИД Германии Хайко Маас принял приглашение посетить Украину 24 августа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказали в пресс-службе МИД Украины по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с немецким коллегой.

"Глава МИД Украины поблагодарил немецкого коллегу за принятое приглашение посетить Украину в важный день для нашей страны - День Независимости", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что министры обсудили ситуацию в Беларуси. Кулеба рассказал Маасу о задержании белорусскими властями двух украинских правозащитников общественной организации "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого. Министры договорились поддерживать связь по этой ситуации.

Дипломаты обсудили ситуацию на Донбассе. Министры согласились, что постоянное прекращение огня в зоне ООС способно создать предпосылки для дальнейшего мирного урегулирования.

Стороны обсудили перспективы контактов на уровне министров Нормандской четверки и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы.

Кулеба также поблагодарил Мааса за готовность правительства Германии предоставить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, Маас и Кулеба последний раз встречались в начале июня в Берлине.

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