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Світ перетнув позначку у 21 мільйон випадків коронавірусу

П'ятниця, 14 серпня 2020, 00:25
Світ перетнув позначку у 21 мільйон випадків коронавірусу

За час пандемії у світі зареєстрували понад 21 мільйон випадків зараження коронавірусом, 13 мільйонів пацієнтів вже побороли хворобу.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У світі в 213 країнах діагностовано 21 026 838 випадків захворювання на коронавірус, 13 821 690 пацієнтів вже одужали, 751 639 померли, продовжують боротися з хворобою 6 453 509 пацієнтів. За кількістю випадків заражень COVID-19 Україна на 31-му в світі.

Зокрема станом на 14 серпня в країнах Європи діагностовано 3 127 312 випадків COVID-19. Лідерами антирейтингу є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна, де виявлено 86 140 хворих на коронавірус, займає 7 місце.

В Північній Америці виявили 6 357 443 випадки хвороби, в країнах Азії 5 391 345, в Південній Америці 5 038 231, в Африці 1 087 362 підтверджених випадків коронавірусу.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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Теми: коронавірус
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