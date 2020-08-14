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Мир пересек отметку в 21 миллион случаев COVID-19

Пятница, 14 августа 2020, 00:25
Мир пересек отметку в 21 миллион случаев COVID-19

За время пандемии в мире зарегистрировали более 21 миллиона случаев заражения COVID-19, уже побороли болезнь 13 миллионов пациентов.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В мире в 213 странах диагностирована 21 026 838 случаев заболевания на коронавирус, 13 821 690 пациентов уже выздоровели, 751 639 умерли, продолжают бороться с болезнью 6 453 509 пациентов. По количеству случаев заражений COVID-19 Украина на 31-м в мире.

В частности, по состоянию на 14 августа в странах Европы диагностировано 3 127 312 случаев COVID-19. Лидерами антирейтинга является Россия, Испания и Великобритания, Украина, где выявлено 86 140 больных коронавирусом, занимает 7 место.

В Северной Америке обнаружили 6357443 случаи болезни, в странах Азии 5391345, в Южной Америке 5038231, в Африке 1087362 подтвержденных случаев коронавируса.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

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Темы: коронавирус
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