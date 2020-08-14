Спецслужби США повідомляють про новий інтернет-вірус "Дроворуб"

У новому спільному публічному звіті Агентства США з національної безпеки (АНБ) та Федерального бюро розслідувань йдеться про раніше невідомий інтернет-вірус "Дроворуб".

Джерело: Reuters

Деталі: В спецслужбах США стверджують, що цей вірус розроблений російською військовою розвідкою ГРУ та вже використовувався в кібершпигунстві.

За даними авторів звіту, команда у складі російського Генштабу стоїть за зламом серверів Демократичної партії за кілька місяців до президентських виборів у США в 2016 році.