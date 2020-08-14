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Спецслужбы США сообщают о новом интернет-вирусе "Дроворуб"

Пятница, 14 августа 2020, 03:48

В новом совместном публичном отчете Агентства США по национальной безопасности (АНБ) и Федерального бюро расследований говорится о ранее неизвестном интернет-вирусе "Дроворуб".

Источник: Reuters

Детали: В спецслужбах США утверждают, что этот вирус разработан российской военной разведкой ГРУ и уже использовался в кибершпионажем.

По данным авторов отчета, команда в составе российского Генштаба, которая работает с вирусом, стоит за взломом серверов Демократической партии за несколько месяцев до президентских выборов в США в 2016 году.

Напомним: 

  • Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.
  • В Национальном центре контрразведки и безопасности США официально обвинили Россию, Китай, а также Иран в усилиях, направленных на подрыв выборов 2020 года.

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Темы: СШАРосcиявиборы
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