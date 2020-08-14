Спецслужбы США сообщают о новом интернет-вирусе "Дроворуб"

В новом совместном публичном отчете Агентства США по национальной безопасности (АНБ) и Федерального бюро расследований говорится о ранее неизвестном интернет-вирусе "Дроворуб".

Источник: Reuters

Детали: В спецслужбах США утверждают, что этот вирус разработан российской военной разведкой ГРУ и уже использовался в кибершпионажем.

По данным авторов отчета, команда в составе российского Генштаба стоят за взломом серверов Демократической партии за несколько месяцев до президентских выборов в США в 2016 году.