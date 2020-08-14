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COVID-19 вже вбив понад 750 тисяч людей

П'ятниця, 14 серпня 2020, 04:24

За час пандемії COVID-19 у всьому світі від коронавірусу померли 752 тисячі людей.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Станом на зараз у світі зафіксовано 21,1 мільйона випадків зараження, з них 272 тисячі тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 752 729 пацієнтів, з них 6323 за минулу добу.

Успішно перенесли хворобу і вилікувались майже 14 мільйонів людей.

У п’ятірці лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна вже на 32-му місці цього антирейтингу.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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