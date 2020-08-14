Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID-19 вже вбив понад 750 тисяч людей

П'ятниця, 14 серпня 2020, 04:24
COVID-19 вже вбив понад 750 тисяч людей

За час пандемії COVID-19 у всьому світі від коронавірусу померли 752 тисячі людей.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Станом на зараз у світі зафіксовано 21,1 мільйона випадків зараження, з них 283 тисячі тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 752 729 пацієнтів, з них 6323 за минулу добу.

Успішно перенесли хворобу і вилікувались майже 14 мільйонів людей.

У п’ятірці лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна вже на 32-му місці цього антирейтингу.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
Усі новини...
Реклама: