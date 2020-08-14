Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

COVID-19 уже убил более 750 тысяч человек

Пятница, 14 августа 2020, 04:24

За время пандемии COVID-19 во всем мире от коронавируса умерли 752 000 человек.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: По состоянию на сейчас в мире зафиксировано 21,1 миллиона случаев заражения, из них 272 000 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 752 729 пациентов, из них 6323 за минувшие сутки.

Успешно перенесли болезнь и вылечились почти 14 миллионов человек.

В пятерке лидеров по количеству заражений - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина уже на 32-м месте этого антирейтинга.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Читайте также:  Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире



powered by lun.ua
Главное сегодня

Протесты в Беларуси: штаб кандидата выдвинул три требования к Лукашенко

Новости 13 августа: протесты в Беларуси, 

обновлено"Президент услышал": власти Беларуси говорят, что отпустили более тысячи задержанных

Взрыв в киевской высотке: Зеленский заявил, что все семьи получили новое жилье

инфографикаСвежие рейтинги: у Зеленского в два раза больше, чем у Порошенко

таблицаВыборы мэра Киева: Притула и Верещук даже не в тройке лидеров – опрос

Все новости...
Последние новости
04:43
04:24
COVID-19 уже убил более 750 тысяч человек
03:48
Спецслужбы США сообщают о новом интернет-вирусе "Дроворуб"
02:34
Протесты в Беларуси: штаб кандидата выдвинул три требования к Лукашенко
02:01
Глава МИД Литвы предлагает создать фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси
00:57
Из СИЗО в Беларуси массово выпускают задержанных на митингах людей. Они побиты и говорят о пытках
00:25
Мир пересек отметку в 21 миллион случаев COVID-19
23:56
инфографикаБуковина продолжает бить рекорды заражений COVID-19: более 150 в сутки
23:27
В Одесском горсовете – еще два случая COVID-19
23:09
Глава МВС Беларуси попросил прощение за травмирование "попавших под раздачу"
Все новости...