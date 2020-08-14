COVID-19 уже убил более 750 тысяч человек

За время пандемии COVID-19 во всем мире от коронавируса умерли 752 000 человек.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: По состоянию на сейчас в мире зафиксировано 21,1 миллиона случаев заражения, из них 272 000 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 752 729 пациентов, из них 6323 за минувшие сутки.

Успешно перенесли болезнь и вылечились почти 14 миллионов человек.

В пятерке лидеров по количеству заражений - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина уже на 32-м месте этого антирейтинга.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

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