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24 держави ЄС підписали ноту проти втручання США в побудову "Північного потоку-2"

П'ятниця, 14 серпня 2020, 08:55

Майже всі країни Євросоюзу підписали ноту протесту, яка вимагає від США припинити втручання у будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", з текстом документа ознайомилось німецьке видання Welt.

"Ми можемо підтвердити, що 12 серпня відбувся демарш, ноту протесту протии американської санкційної політики передали до Держдепартаменту. У демарші взяли участь 24 держави-члени ЄС" - цитує видання європейського дипломата.

Таким чином, європейський протест проти втручання США отримав напрочуд сильну підтримку.

Хоча будівництво газопроводу Балтійського моря між Росією і Німеччиною піддалося критиці з боку багатьох європейських країн, Європейський Союз зараз в значній мірі єдиний у своєму неприйнятті втручання США.

Тільки три країни ЄС не приєдналися до ноти протесту. Які сааме країни відмовилися підписати документ, поки невідомо.

Зміст демаршу повторює заяву верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля, зроблену 17 липня. У ній він висловив глибоку занепокоєність випадками застосування санкцій проти європейських компаній.

"Ми дуже стурбовані зростаючим застосуванням санкцій Сполученими Штатами проти європейських компаній та інтересів. Європейський Союз вважає екстериторіальне застосування санкцій порушенням міжнародного права" – йдеться у тексті ноти.

Як відомо, проєкт оборонного бюджету США передбачає посилення санкцій проти "Північного потоку-2". Зокрема, нові санкції торкнуться компаній, які будуть сприяти продажу, оренді або наданню суден для прокладки "Північного потоку-2".

Раніше ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Читайте також: Санкції вищого рівня: чи зупинить новий блок США добудову Nord Stream-2.

Теми: ЄССШАгазРосія


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