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24 члена ЕС подписали ноту против вмешательства США в построение " Северного потока-2"

Пятница, 14 августа 2020, 08:55

Почти все страны Евросоюа подписали ноту протеста, которая требует от США прекратить вмешательство в строительство газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", с текстом документа ознакомился немецкое издание Welt.

"Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш, ноту протеста против американской санкционной политики передали в Госдепартамент. В демарше приняли участие 24 государства-члена ЕС", - цитирует издание европейского дипломата.

Таким образом, европейский протест против вмешательства США получил удивительно сильную поддержку.

Хотя строительство газопровода Балтийского моря между Россией и Германией подверглось критике со стороны многих европейских стран, Европейский Союз сейчас в значительной степени един в своем неприятии вмешательства США.

Только три страны ЕС не присоединились к ноте протеста. Какие страны отказались подписать документ, пока неизвестно.

Содержание демарша повторяет заявление верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, сделанное 17 июля. В ней он выразил глубокую озабоченность случаями применения санкций против европейских компаний.

"Мы очень обеспокоены растущим применением санкций Соединенными Штатами против европейских компаний и интересов. Европейский Союз считает экстерриториальное применение санкций нарушением международного права", – говорится в тексте ноты.

Как известно, проект оборонного бюджета США предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".

Ранее ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Темы: ЕССШАгазРосcия
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