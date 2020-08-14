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У східному Середземномор’ї зіткнулись фрегати Греції і Туреччини

П'ятниця, 14 серпня 2020, 10:11
У східному Середземномор’ї зіткнулись фрегати Греції і Туреччини
Фото ekathimerini.com

На тлі протистояння Греції і Туреччини у східному Середземномор’ї дійшло до зіткнення фрегатів двох країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Так, у четвер зіткнулися грецький фрегат Limnos і турецький Kemal Reis. Зіткнення сталося, ймовірно, через помилку шкіпера турецького судна.

Турецький фрегат був пошкоджений, на відміну від грецького, який брав участь у вчорашніх греко-французьких спільних навчаннях в цьому регіоні.

Про цей інцидент говоритиме міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас на сьогоднішній позачерговій Раді ЄС із закордонних справ, скликаній главою зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозепом Боррелем на тлі різкого зростання напруженості в Східному Середземномор'ї і подій в Білорусі.

Жодного рішення щодо санкцій щодо Туреччини не очікується, оскільки Рада не має таких повноважень. Цього, однак, не можна виключати 27-28 серпня, коли відбудеться неформальний саміт міністрів закордонних справ.

Дендіас заявив у четвер, що проінформує своїх європейських колег про "реальні події" і "оперативні інциденти" останніх днів.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна збільшить свою військову присутність у східному Середземномор'ї, закликавши Туреччину припинити розвідку нафти і газу в спірних водах, що посилило напруженість у відносинах з Грецією.

Теми: ГреціяТуреччина
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