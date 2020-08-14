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В восточном Средиземноморье столкнулись фрегаты Греции и Турции

Пятница, 14 августа 2020, 10:11
В восточном Средиземноморье столкнулись фрегаты Греции и Турции
Фото ekathimerini.com

На фоне противостояния Греции и Турции в восточном Средиземноморье дошло до столкновения фрегатов двух стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Так, в четверг столкнулись греческий фрегат Limnos и турецкий Kemal Reis. Столкновение произошло, вероятно, из-за ошибки шкипера турецкого судна.

Турецкий фрегат был поврежден, в отличие от греческого, который участвовал во вчерашних греко-французских совместных учениях в этом регионе.

Об этом инциденте будет говорить министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на сегодняшнем внеочередном Совете ЕС по иностранным делам, созванном главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепом Боррелем на фоне резкого роста напряженности в Восточном Средиземноморье и событий в Беларуси.

Никакого решения о санкциях в отношении Турции не ожидается, поскольку Совет не обладает такими полномочиями. Этого, однако, нельзя исключать 27-28 августа, когда состоится неформальный саммит министров иностранных дел.

Дендиас заявил в четверг, что проинформирует своих европейских коллег о "реальных событиях" и "оперативных инцидентах" последних дней.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна увеличит свое военное присутствие в восточном Средиземноморье, призвав Турцию прекратить разведку нефти и газа в спорных водах, что усилило напряженность в отношениях с Грецией.

Темы: ГрецияТурция
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