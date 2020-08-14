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На вихідних буде прохолодно, місцями дощі

П'ятниця, 14 серпня 2020, 11:59
На вихідних буде прохолодно, місцями дощі
Фото burnsandburns.com.au

15-16 серпня в Україні погоду визначатиме антициклон Emil, у суботу на Прикарпатті, а в неділю на півночі країни можливі дощі.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно: "У суботу в прикарпатських областях є ймовірність дощу та грози. А в неділю по північному сходу – Сумщина, Харківщина, Чернігівщина – збільшиться хмарність і можливі локальні невеликі дощики".

Деталі: На вихідних температура повітря становитиме +24+28 градусів, на Півночі та Сході в суботу +19+24 градуси, а в неділю до +23+27 градусів.

У Києві 15-16 серпня синоптик обіцяє "чудову сонячну, з красивими білими купчастими хмарками, погоду". У суботу близько +23 градусів, у неділю – до +25+27 градусів.

Потепління до +30 градусів, за прогнозом Діденко, прийде наступного тижня.    

Українська правда
Теми: погода
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