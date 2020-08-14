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На выходных будет прохладно, местами дожди

Пятница, 14 августа 2020, 11:59
На выходных будет прохладно, местами дожди
Фото burnsandburns.com.au

15-16 августа в Украине погоду будет определять антициклон Emil, в субботу на Прикарпатье, а в воскресенье на севере страны возможны дожди.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно: "В субботу на Прикарпатье вероятны дожди и грозы. А в воскресенье по северо-востоку – Сумщина, Харьковщина, Черниговщина – увеличится облачность и возможны локальные небольшие дожди".

Детали: На выходных температура воздуха составит +24+28 градусов, на севере и востоке в субботу +19+24 градуса, а в воскресенье до +23+27 градусов.

В Киеве 15-16 августа синоптик обещает "великолепную солнечную, с красивыми белыми кучевыми облаками, погоду". В субботу около +23 градусов, в воскресенье – до +25+27 градусов.

Потепление до +30 градусов, по прогнозу Диденко, придет на следующей неделе.

Украинская правда
Темы: погода
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