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У Чехії затримали російського дипломата за незаконну закупівлю боєприпасів

П'ятниця, 14 серпня 2020, 12:03
Фото з Twitter ЄП

У чеському місті Ржічани неподалік Праги затримали російського дипломата, який, на думку слідчих, незаконно закуповував боєприпаси для снайперських гвинтівок.

Про це повідомило Чеське радіо з посиланням на чотири джерела у спецслужбах і дипломатичних колах Чехії, передає "Європейська правда".

Зокрема, повідомляється, що поліція затримала 25 червня чоловіка при нелегальній покупці патронів фінської марки Lapua для снайперських гвинтівок та інших боєприпасів.

За даними Чеського радіо, мова йде про цивільного співробітника військової секції посольства Російської Федерації в Чехії.

Оскільки чоловік пред'явив свій диппаспорт, поліція після складання протоколу його відпустила. Незабаром після цього інциденту він покинув Чехію. Закуплені боєприпаси конфіскували.

Чеським правоохоронцям невідомо, чи працював дипломат на якусь із російських спецслужб. Разом слідчі працюють над гіпотезу, що боєприпаси купувалися з метою використання у російськомовних країнах чи для здійснення таємних операцій на території Європи.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек не став детально коментувати цю справу, але і не заперечував її. "Я не можу коментувати це питання, це справа поліції, і я переконаний, що ми повинні дозволити поліції працювати", - заявив він.

Ярослав Ібехей, прессекретар Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю, також не захотів надавати додаткову інформацію. Поліція раніше заявила ЗМІ про операцію у місті Ржічани, пов’язану з податковим злочином.

Нагадаємо, 5 червня Чехія оголосила про рішення вислати двох російських дипломатів, які фігурували у скандалі довкола погроз чеським політикам. 

Теми: ЧехіяРосіязброя


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