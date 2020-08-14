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В Чехии задержали российского дипломата за незаконную закупку боеприпасов

Пятница, 14 августа 2020, 12:03
Фото с Twitter ЕП

В чешском городе Ржичаны недалеко от Праги задержали российского дипломата, который, по мнению следователей, незаконно закупал боеприпасы для снайперских винтовок.

Об этом сообщило Чешское радио со ссылкой на четыре источника в спецслужбах и дипломатических кругах Чехии, передает "Европейская правда".

В частности, сообщается, что полиция задержала 25 июня мужчину при нелегальной покупке патронов финской марки Lapua для снайперских винтовок и других боеприпасов.

По данным Чешского радио, речь идет о гражданском сотруднике военной секции посольства Российской Федерации в Чехии.

Поскольку мужчина предъявил свой диппаспорт, полиция после составления протокола его отпустила. Вскоре после этого инцидента он покинул Чехию. Закупленные боеприпасы конфисковали.

Чешским правоохранителям неизвестно, работал ли дипломат на какую-то из российских спецслужб. Вместе следователи работают над гипотезой, что боеприпасы приобретались с целью использования в русскоязычных странах или для проведения тайных операций на территории Европы.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек не стал подробно комментировать это дело, но и не отрицал его. "Я не могу комментировать этот вопрос, это дело полиции, и я убежден, что мы должны позволить полиции работать", - заявил он.

Ярослав Ибехей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью, также не захотел предоставлять дополнительную информацию. Полиция ранее заявила СМИ об операции в городе Ржичаны, связанной с налоговым преступлением.

Напомним, 5 июня Чехия объявила о решении выслать двух российских дипломатов, фигурировавших в скандале вокруг угроз чешским политикам.

Темы: ЧехияРосcияоружие


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