На хабарі затримали ректора вишу в Дніпрі

За 150 тисяч гривень ректор одного з університетів та його помічник обіцяли підприємцю надати доступ та дозволити використання інноваційного обладнання у науково-практичній діяльності комерційної структури.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Деталі: У четвер, 13 серпня, оперативники затримали ректора та його помічника після одержання на зазначений ним рахунок першої частини хабаря – 25 тисяч гривень.

За даними джерел УП, це ректор Костянтин Сухий з ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет".

За таке порушення, зазначають у поліції, передбачена кримінальна відповідальність - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.