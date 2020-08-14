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На взятке задержали ректора вуза в Днепре

Пятница, 14 августа 2020, 12:13
На взятке задержали ректора вуза в Днепре

По 150 000 гривен ректор одного из университетов и его помощник обещали предпринимателю предоставить доступ и разрешить использование инновационного оборудования в научно-практической деятельности коммерческой структуры.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Детали: В четверг, 13 августа, оперативники задержали ректора и его помощника после получения на указанный им счет первой части взятки - 25 000 гривен.

По данным источников УП, это ректор Константин Сухой из ДВУЗ "Украинский государственный химико-технологический университет".

За такое нарушение, отмечают в полиции, предусмотрена уголовная ответственность - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: Днепр
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