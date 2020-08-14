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Бойовика, який обстрілював українських військових, затримали на Луганщині

П'ятниця, 14 серпня 2020, 14:49
Бойовика, який обстрілював українських військових, затримали на Луганщині

Контррозвідники Служби безпеки України у районі проведення операції Об’єднаних Сил виявили та затримали бойовика незаконних збройних формувань, який брав участь в обстрілах позицій українських військових підрозділів.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Оперативники спецслужби встановили, що він чинив збройний опір силам антитерористичної операції, перебуваючи на посаді стрілка так званої "Козачої Національної Гвардії Всевеликого війська Донського Перевальського гарнізону" та "4 бригади 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР".

Деталі: За даними слідства, зловмисник приєднався до незаконних збройних формувань під час відбування покарання в одній з виправних установ регіону за вчинення тяжкого злочину. За це був звільнений з колонії.

Згодом бойовик переховувався на підконтрольній українській владі території, де оселився неподалік місць дислокації підрозділів ЗСУ на лінії розмежування.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) ККУ. Його взяли під варту.

Українська правда
Теми: СБУЛуганська областьсепаратизмокупація
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