Боевика, который обстреливал украинских военных, задержали на Луганщине

Контрразведчики Службы безопасности Украины в районе проведения операции Объединенных Сил обнаружили и задержали боевика незаконных вооруженных формирований, который участвовал в обстрелах позиций украинских военных подразделений.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Оперативники спецслужбы установили, что он оказал вооруженное сопротивление силам антитеррористической операции, будучи стрелка так называемой "Казачьей Национальной Гвардии Всевеликого войска Донского Перевальского гарнизона" и "4 бригады 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР".

Детали: По данным следствия, злоумышленник присоединился к незаконным вооруженным формированиям во время отбывания наказания в одной из исправительных учреждений региона за совершение тяжкого преступления. За это был освобожден из колонии.

Впоследствии боевик скрывался на подконтрольной украинскому власти территории, где поселился недалеко мест дислокации подразделений ВСУ на линии разграничения.

Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) УК. Его взяли под стражу.