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В орендаря, який привласнив пляж на Трухановому острові, хочуть забрати землю

П'ятниця, 14 серпня 2020, 15:57
В орендаря, який привласнив пляж на Трухановому острові, хочуть забрати землю

Прокуратурою пред’явлено до Господарського суду Києва позов про визнання незаконним та скасування рішення Київської міськради про надання в оренду комерційному товариству земельної ділянки в прибережній смузі річки Дніпро – на острові Труханів.

Джерело: пресслужба прокуратури міста Києва

Деталі: Згідно з вимогами Земельного та Водного кодексів, прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. На вказаних землях забороняється будівництво баз відпочинку, дач, гаражів, стоянок автомобілів.

Водночас установлено, що на виділеній земельній ділянці розміщені нежитлові будівлі комерційної структури, гаражні бокси, барбекю та інші споруди.

За законом, земельні ділянки у межах прибережних захисних смуг можуть передаватись для рекреаційних цілей без обмеження доступу громадян до водойми. Однак жодні докази того, що комерційна структура здійснює рекреаційну діяльність загальнооздоровчого характеру, для масового відпочинку та без обмежень загального доступу киян до річки Дніпро, відсутні.

 

Українська правда
Теми: Київпрокуратура
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