Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В арендатора, который присвоил пляж на Трухановом острове, хотят забрать землю

Пятница, 14 августа 2020, 15:57

Прокуратурой предъявлено в Хозяйственный суд Киева иск о признании незаконным и отмене решения Киевского горсовета о предоставлении в аренду коммерческому обществу земельного участка в прибрежной полосе реки Днепр - на острове Труханов.

Источник: пресс-служба прокуратуры города Киева

Детали: Согласно требованиям Земельного и Водного кодексов, прибрежные защитные полосы являются природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности. На указанных землях запрещается строительство баз отдыха, дач, гаражей, стоянок автомобилей.

В то же время установлено, что на выделенном земельном участке размещены нежилые здания коммерческой структуры, гаражные боксы, барбекю и другие сооружения.

По закону, земельные участки в границах прибрежных защитных полос могут передаваться для рекреационных целей без ограничения доступа граждан к водоему. Однако никакие доказательства того, что коммерческая структура осуществляет рекреационную деятельность общеоздоровительного характера, для массового отдыха и без ограничений общего доступа киевлян к реке Днепр, отсутствуют.

 

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоПротесты в Беларуси: на акции вышли работники заводов по всей стране

ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов

видеоТихановская призвала к митингам во всех городах и собирает доказательства победы

Киев ужесточает ограничения: город в "желтой" карантинной зоне

Зеленский хочет трижды повысить минималку за полтора года: собирает Раду

Киев и еще три области приближаются к 50% заполнения больниц больными с COVID

Все новости...
Киев
В Киеве снова возросло количество новых случаев COVID-19
Киев ужесточает ограничения: город в "желтой" карантинной зоне
УЗ с 19 августа возобновляет курсирование поезда Киев – Запорожье
Последние новости
15:57
Прокуратура требует отменить аренду земель на острове Труханов
15:52
Зеленский отреагировал на новый антирекорд COVID: обратился к украинцам
15:45
Украина возобновляет международное авиасообщение с еще одной страной
15:36
Погибшего на акции в Беларуси будут хоронить в субботу
15:22
фотоМинский тракторный завод остановил работу и выдвинул требования к власти
15:03
Компании Коломойского в США получили кредиты из-за коронавкризиса
15:03
В МВД Беларуси заявляют, что отпустили более 2 тысяч задержанных
14:51
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14:49
фотоБоевика, который обстреливал украинских военных, задержали на Луганщине
14:42
Директор "Укрпочты" попросил Зеленского вывести его из набсовета "Укроборонпрома"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!