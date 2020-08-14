Тихановська ініціювала створення координаційної ради для передачі влади

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська у новому зверненні заявила, що ініціює створення координаційної ради для трансферу влади в Білорусі.

Заява оприлюднена у Telegram-каналі пресслужби штабів Тихановської, Бабарика і Цепкала, повідомляє "Європейська правда".

"З огляду на те, що відбувається в країні, і необхідності вжити негайних заходів для відновлення верховенства права в Білорусі, я, Світлана Тихоновська, ініціюю створення Координаційної ради для забезпечення передачі влади", - йдеться у заяві.

За словами Тихановської, до цієї ради можуть входити представники громадянського суспільства.

"Доручаю довіреній особі Ользі Ковальковій та адвокату Максиму Знаку приймати заяви про висунення членів ради від організацій та об'єднань громадян" - сказала Тихановська.

Вона закликала всіх, хто зацікавлений у діалозі та мирній передачі влади, приєднатися до ради.

"Я захоплююсь білорусами. Спасибі, мої дорогі! Ми зробили неможливе. Ми показали, що нас більшість. І ця країна належить нам, білоруському народу, а не одній людині", - заявила Тихановська.

Нагадаємо, Центрвиборчком Білорусі оголосив офіційні результати президентських виборів у п’ятницю, згідно з якими абсолютну перемогу отримав чинний президент Александр Лукашенко.

За офіційними результатами, Лукашенко отримав 80,1% голосів, Світлана Тихановська - 10,1% голосів.

У Білорусі з 9 серпня, дня виборів, тривають масові громадянські протести незгодних з результатом голосування. Правоохоронці жорстоко затримують демонстрантів, вже тисячі людей опинились за гратами.

У п’ятницю міністри закордонних справ ЄС зберуться на позачергову зустріч, на якій обговорюватимуть ситуацію в Білорусі.

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