Тихановская инициировала создание координационного совета для передачи власти

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в новом обращении заявила, что инициирует создание координационного совета для трансфера власти в Беларуси.

Заявление обнародовано в Telegram-канале пресс-службы штабов Тихановской, Бабарико и Цепкало, сообщает "Европейская правда".

"Учитывая то, что происходит в стране и необходимости принять срочные меры для восстановления верховенства права в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения передачи власти", - говорится в заявлении.

По словам Тихановской, в этот совет могут входить представители гражданского общества.

"Поручаю доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявления о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан", - сказала Тихановская.

Она призвала всех, кто заинтересован в диалоге и мирной передачи власти, присоединиться к совету.

"Я восхищаюсь белорусами. Спасибо, мои дорогие! Мы сделали невозможное. Мы показали, что нас большинство. И эта страна принадлежит нам, белорусскому народу, а не одному человеку", - заявила Тихановская.

Напомним, Центризбирком Беларуси объявил официальные результаты президентских выборов в пятницу, согласно которым абсолютную победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

По официальным результатам, Лукашенко получил 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,1% голосов.

В Беларуси с 9 августа, дня выборов, продолжаются массовые гражданские протесты несогласных с результатом голосования. Правоохранители жестоко задерживают демонстрантов, уже тысячи людей оказались за решеткой.

В пятницу министры иностранных дел ЕС соберутся на внеочередную встречу, на которой обсудят ситуацию в Беларуси.

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