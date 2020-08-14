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Меркель засудила насильство над протестувальниками в Білорусі

П'ятниця, 14 серпня 2020, 17:59

Канцлер Німеччини Ангела Меркель рішуче засуджує жорстокість і насильство щодо мирних протестувальників у Білорусі. 

Про це заявив у п'ятницю, 14 серпня, офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Особливу критику Меркель викликало затримання тисяч учасників мирних акцій протесту і повідомлення про неприпустиме поводження з ними, сказав речник. 

Владі Білорусі слід негайно і без будь-яких умов відпустити затриманих і забезпечити їх права на свободу зібрань та вираження думок, наголосив Зайберт.

Мирне волевиявлення є правом кожної людини в демократичній державі, нагадав офіційний Берлін. Уряд Німеччини вважає неприйнятним ставлення білоруської влади до цього права.

Своєю чергою, глава МЗС Німеччини Гайко Маас перед  позачерговим засіданням міністрів закордонних справ ЄС заявив, що Євросоюз хоче значно посилити тиск на Білорусь. "Результат виборів повинен бути переглянутий, а відповідальні за жорстокі поводження з мирними демонстрантами повинні бути покарані санкціями", - заявив Маас. 

Міністри закордонних справ Євросоюзу повинні провести в п'ятницю відеоконференцію, і Білорусь буде однією з тем на порядку денному.

Глава МЗС Австрії заявив, що на відеоконференції не планують обговорювати введення санкцій проти Білорусі, але обмеження не виключені, якщо білоруська влада не дослухається до вимог ЄС.

Читайте детальніше: Від фальсифікацій до ролі Росії: дев'ять питань та відповідей про протести у Білорусі

Теми: МеркельБілорусь


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